La nave da crociera Clio ha mollato gli ormeggi poco dopo le 18 di oggi dallo scalo di Arbatax. Destinazione Terragona, città portuale della Catalogna, nel nord-est della Spagna.

Ottantatré i passeggeri, tutti americani e over 70, scesi dalla nave della compagnia Grand Circle Line con sede a Boston. Ad attenderli, stamattina all’arrivo da Cagliari, gli amministratori comunali, con in testa il sindaco Marcello Ladu, e Valeria Mangiarotti, responsabile Marketing dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

La quiete mattutina in banchina è stata spezzato dai motori dei pullman - tre di una società di noleggio di Ilbono e uno proveniente da Ussassai - che attendevano i crocieristi per accompagnarli a visitare le bellezze storiche e ambientali della Barbagia.

Per la carovana il tour operator ha scelto una toccata e fuga a Orgosolo e Fonni, un giro concentrato tra le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio. A Orgosolo il gruppo si è diviso tra due agriturismi, Cara a Monte e Supramonte, mentre prima del rientro in Ogliastra i passeggeri hanno raggiunto Fonni alla scoperta delle maschere tradizionali esposte in piazza Martiri.

© Riproduzione riservata