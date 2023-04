Un operaio di 59 anni di Lotzorai è rimasto ustionato nelle campagne alla periferia ovest dell'abitato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 59enne stava facendo pulizia nel proprio terreno quando, dopo aver appiccato il fuoco a un cumulo di sterpaglie, le fiamme hanno prima raggiunto una tanica di benzina e poi investito lo stesso operaio.

Sul posto è intervenuta un’équipe del 118 che ha chiesto l’invio dell’elicottero dell’Areus.

Echo Lima 1, proveniente dalla base di Olbia, è atterrato in un campo antistante il terreno della persona rimasta coinvolta nell’incidente, le cui condizioni però sono state valutate rassicuranti dal medico tanto che per il ferito non c’è stato bisogno di trasferimento al Centro grandi ustioni di Sassari bensì in ambulanza all’ospedale Nostra Signora di Lanusei dove il personale sanitario si è preso cura di lui.

