All’età di 84 anni è morto Arturo Deiana, detto Pel di Carota, fantino originario di Ilbono entrato nella storia del Palio di Siena.

In carriera disputò solo due edizioni della celebre gara, ma riuscì lo stesso a scolpire il suo nome nella storia.

Il 2 luglio 1966, infatti, chiamato a montare Bolero, il cavallo della contrada dell’Istrice, mise in atto una scorrettezza tanto astuta quanto clamorosa. Non vinse la gara ma è un eroe per l’Istrice perché non ha fatto vincere la Lupa, eterna rivale dell'Istrice. Pel di Carota fece cadere il rivale e tenne per le briglie il cavallo scosso. Fu squalificato per otto palii.

Deiana disputò poi un secondo palio, nel 1972, in arcione a Pitagora, cavallo della Selva, ma questa volta senza colpi di scena né fortuna: la sua corsa, ricordano gli appassionati, finì infatti alla seconda San Martino, la più temibile curva del tracciato in piazza del Campo.

