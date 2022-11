Miglior gestione del territorio e del patrimonio ambientale. Con questo spirito a Lotzorai nasce la compagnia barracellare. Per il paese è una novità assoluta e l’istituzione dell’organismo avverrà domani in aula consiliare. Ad annunciare la novità è il sindaco, Cesare Mannini. «Abbiamo deciso di istituire la compagnia barracellare, che a Lotzorai non è mai stata presente, perché fermamente convinti che possa dare un enorme contributo alla tutela del nostro patrimonio mediante attività di controllo e prevenzione in tema di abbandono di rifiuti e discariche abusive, protezione civile e lotta agli incendi, tutela di spiagge, pinete, corpi idrici e aree naturali in genere, sicurezza durante gli eventi e nella stagione estiva».

L'istituto, che ha antiche origini giudicali, nacque con l'intento di impedire furti e danneggiamenti nelle campagne, perseguendone gli autori e indennizzando i proprietari. La Regione, nel 1988, le ha regolamentate e organizzate. I barracelli sono talora inquadrati come agenti di pubblica sicurezza e coadiuvano le forze di polizia e le amministrazioni comunali quando queste ne fanno richiesta.

