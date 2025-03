In vista della stagione estiva, a partire dal prossimo 30 marzo Aeroitalia aumenta i voli dagli scali di Cagliari e Olbia, con direzione Roma e Milano. L'incremento si somma a quanto già previsto nell'ambito della continuità territoriale e del decreto aggiuntivo della Regione Sardegna, completando ulteriormente l'offerta.

Diventano dieci, rispetto alle sette attuali, le frequenze giornaliere della rotta Cagliari-Fiumicino: dallo scalo di Elmas nuovi orari nella fascia compresa tra le 11.10 e le 18.30, mentre da Roma saranno quattro i voli fra le 13.20 e le 18.30. Nuovi orari che vanno a coprire fasce temporali ben precise, in modo da rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità per i passeggeri.

L’incremento interessa anche Milano Linate, dove si passa da cinque a sette frequenze giornaliere. A partire dal 30 marzo, saranno disponibili i voli delle 16.10 e delle 17.30 da Linate, e delle 13.50 e delle 18.40 da Cagliari.

Per quanto riguarda Olbia, l'incremento porta ad avere sei voli su Linate (rispetto ai quattro attuali) e cinque su Fiumicino (ora sono tre). Nei mesi di luglio e agosto, saranno otto quelli da Linate per l'aeroporto gallurese.

«Abbiamo deciso di aumentare ulteriormente le frequenze richieste per confermare il nostro impegno con i passeggeri che usufruiscono della continuità territoriale, favorire il turismo e le economie locali», il commento di Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia. «Stiamo collaborando attivamente con la Regione Sardegna per migliorare la mobilità dei sardi. Siamo convinti di poter stimolare la domanda per il periodo estivo, anche grazie all’appealing della Sardegna, una delle mete più ambite dai turisti».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata