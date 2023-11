Sei ipotesi di tracciato, tre che hanno superato la prima fase di analisi perché rispettano tutte le norme (ambientali e non solo) in vigore, una che ottiene il punteggio più alto nel rapporto costi-benefici.

Prende forma, sulla carta, il progetto per la realizzazione della Nuova Trasversale Sarda, la strada che dovrebbe collegare Oristano con Tortolì: un’arteria d’asfalto che – se mai realizzata – taglierà la Sardegna sull’asse est-ovest.

Costo stimato: circa due miliardi di euro. Lunghezza: variabile, a seconda del percorso che verrà scelto.

Le ipotesi sono state presentate questa mattina a Samugheo dall’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, che ha incontrato i sindaci di Oristanese, Nuorese e Ogliastra potenzialmente interessato dall’opera: «Il più grande investimento su un'opera viaria in Sardegna», ha detto l’esponente della Giunta Solinas.

Le ipotesi in campo sono contenute nelle tabelle stilate da studi professionali per conto della società in house Opere e Infrastrutture della Sardegna.

L’alternativa 1 prevede un tracciato di 139,1 chilometri (nel sfrutterebbe una cinquantina della esistente 389), con una durata di percorrenza di 170 minuti. Il costo stimato è di 1,4 miliardi (quasi uno di lavori). Servirebbe direttamente Una popolazione di 17.964 abitanti.

Alternativa 1

L’alternativa 3 (la 2 è stata scartata) si stenderebbe per 164,3 chilometri, per un tempo di percorrenza simile perché con un tracciato più lineare rispetto alla precedente. La spesa salirebbe a 1,9 miliardi e la popolazione servita direttamente sarebbe di 15.579 sardi.

Alternativa 3

La sesta ipotesi progettuale (quattro e cinque escluse) sembra essere quella più accreditata. Anche se il prezzo lieviterebbe a 1,95 miliardi di euro: oltre 23 mila gli abitanti serviti direttamente, più 5mila attraverso le bretelle. Con una lunghezza totale di poco meno di 159 chilometri percorribili in 155 minuti.

Alternativa 6

«La Giunta», spiega l'assessore Saiu, «ha approvato nella variazione di bilancio, che approderà presto in consiglio, uno stanziamento di 8 milioni di euro, risorse che consentiranno di passare dalle alternative progettuali alla fattibilità tecnica ed economica, che, in virtù del nuovo codice degli appalti, includerà anche la progettazione definitiva, e quindi la possibilità di intercettare le risorse necessarie per l'opera».

