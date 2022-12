Arriva un nuovo avviso di allerta della Protezione civile per la giornata di domani, 14 dicembre. Dalla mezzanotte e fino alle 15 l’Isola si colora di giallo nella aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro per rischio idraulico e idrogeologico.

Stesso livello di criticità (moderata) per la Gallura, ma per il solo idrogeologico.

Il centro funzionale decentrato prevede quindi che saranno interessati dai fenomeni i settori settentrionali e quelli centro-occidentali.

Nel dettaglio, il servizio meteorologico dell’Arpas annuncia «cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sulla Sardegna settentrionale e occidentale. Attenuazione dalla serata». I venti saranno deboli o moderati da Ovest e Sud-Ovest, con rinforzi sino a forti sulla costa meridionale. In attenuazione dalla serata.

Capitolo a parte per le temperature: a metà dicembre nel cagliaritano si registrano massime oltre i 20 gradi. E domani si ipotizza un «lieve a moderato aumento delle minime, mentre per le massime non faranno registrare variazioni di rilievo».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata