Un ritorno in zona bianca turbolento ad Aritzo. Ieri attraverso tamponi molecolari sono stati accertati venti casi di positività al Covid-19 (non inseriti nel conteggio di ieri) su un centinaio di test. Alcune persone avevano eseguito casualmente i test rapidi nei giorni scorsi e sarebbero state riscontrate le prime positività. Da qui, i successivi tamponi: un centinaio in tutto quelli effettuati. Già da sabato, quindi, per prevenzione è stata ordinata per alcune classi di medie e superiori la didattica a distanza.

Il timore è che il focolaio sia nelle scuole. Alcune indiscrezioni tuttavia parlano di un’occasione conviviale alcuni giorni fa dove si sarebbe diffuso il contagio. E si teme che il focolaio possa aver interessato anche persone e famiglie che frequentano le funzioni religiose in parrocchia.

