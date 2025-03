È stata ritrovata nella pineta di Mandras, a Capo Comino di Siniscola, la seconda auto utilizzata due giorni fa dal commando armato che, due giorni fa, ha assaltato il portavalori della Mondialpol a Torpè.

Si tratta di una Fiat Punto, usata per la fuga subito dopo il colpo messo a segno sulla provinciale 24. I banditi prima di abbandonarla l’hanno data alle fiamme. L’altra macchina, una Polo Volkswagen rubata, è stata identificata ieri a Lodè. I banditi, in questo caso, non l’hanno distrutta.

Il blitz è stato messo a segno intorno alle 10.30 di giovedì, all'incrocio tra la strada che va verso la diga di Maccheronis e la provinciale che conduce a Lodè. La banda, composta da almeno quattro uomini armati di fucili, ha bloccato il portavalori e ha costretto l’autista a consegnare il bottino, che sfiorerebbe i centomila euro.

