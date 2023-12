Assalto a un portavalori della Mondialpol sulla 125, all’altezza di Tertenia. Sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e alcuni veicoli sono stati dati alle fiamme.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Jerzu, in azione anche i vigili del fuoco e il 118 con ambulanze e un elicottero Areus.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi avrebbero sbarrato la strada con un catenaccio in acciaio e dato fuoco a dei copertoni che hanno sparso sulla carreggiata per far rallentare il traffico. Poi l’assalto, durante il quale si è anche verificata una sparatoria che non avrebbe però provocato feriti.

I malviventi avrebbero quindi dato alle fiamme alcuni veicoli, per poi fuggire.

Non è chiaro se la banda sia riuscita a portare a termine con successo la razzia né, se sì, a quanto ammonti il bottino.

Pesanti i rallentamenti al traffico, che è rimasto bloccato.

Le forze dell’ordine, oltre a effettuare i rilievi sulla scena del crimine, hanno subito fatto scattare la caccia ai rapinatori in tutta l’Ogliastra.

