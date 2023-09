La viabilità nel nuorese e in particolare sulla ss 131 dcn, le misure adottate per il periodo estivo e i nuovi cantieri sono stati al centro del vertice che si è tenuto questa mattina in Prefettura, a Nuoro, a cui ha partecipato l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu.

L’occasione «per confermare come la misure concordate prima dell’estate si siano rivelate utili al fine del contenimento dei disagi alla viabilità che, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, sono aggravati dalle maggiori presenze turistiche».

Saiu ha sottolineato come «alcuni cantieri sono stati ripiegati, altri sospesi e altri ancora rinviati. Questo ha consentito di liberare alcuni chilometri di strada precedentemente interrotti da deviazioni e restringimenti».

(Unioneonline/v.l.)

