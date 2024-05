Un centauro di origini tedesche è rimasto ferito in incidente stradale avvenuto attorno alle 12.45 in via Livorno a Siniscola.

A scontrarsi frontalmente una Fiat Punto condotta da uno svizzero e uno scooter guidato da un cittadino tedesco. Ad avere la peggio è stato il motociclista residente a Siniscola, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Olbia con probabili fratture, ma non in pericolo di vita.

L'altro conducente, un turista svizzero, è stato invece trasportato all'ospedale di Nuoro per degli accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola che hanno messo in sicurezza i mezzi.

