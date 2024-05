Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata in una azienda agricola di "Sa Roda", nelle campagne di Silanus, dove i vigili del fuoco stanno ancora operando per lo spegnimento e per la messa in sicurezza. Anche se si parla di autocombustione, sono in corso le verifiche per accertare concretamente le cause.

Coinvolta l'azienda agricola familiare di Martino Mura, allevatore agronomo di 36 anni. L'incendio si è sviluppato attorno alle 11 di stamattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer che, a supporto, hanno fatto arrivare anche due autobotti.

Nell'immenso rogo sono finite ben 600 balle di fieno e altre 80 rotoballe. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, a causa anche del grosso quantitativo di materiale combustibile presente.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha potuto evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente e che potesse causare danni alle persone e agli animali presenti nella azienda agricola, tra la strada Statale 129 Macomer Nuoro e la linea ferroviaria.

© Riproduzione riservata