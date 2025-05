Si parla di una vera rivoluzione nel settore delle energie rinnovabili. Si è costituita anche nel Marghine la Comunità Energetica Rinnovabile, legata all'associazione Elettrica Sarda. La prima riunione operativa si è svolta l'altro ieri nell'aula consiliare, presenti diversi imprenditori, tecnici e amministratori comunali. Alla presentazione del progetto, importante in termini economici, ambientali e sociali, vi hanno partecipato il presidente dell'associazione elettrica sarda, Gavino Guiso, che ha sottolineato la funzione di respiro regionale dell’associazione, capace di creare in pochi mesi più di 30 Comunità energetiche sparse per il territorio della Sardegna. "Questo- dice Guiso- a conferma della validità del modello adottato, un associazione che ha scelto di relazionarsi con il modo della formazione tecnica superiore ed universitaria, con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali". L'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis, ha voluto incoraggiare ll'iniziativa: "Una occasione per promuovere solide relazioni sociali". Anche Sergio Masia, presidente della fondazione Its Academy Energia Sardegna, ha parlato delle grandi attinenze tra l’offerta formativa d’avanguardia del sistema degli Istituti Tecnici Superiori e l’Associazione Elettrica Sarda. "Tutto diventa utile, in un mondo- ha sottolineatto Masia- in cui l’energia costituisce indubbiamente il fattore più incidente nella vita delle aziende e dei cittadini e rispetto alla quale formare le professioni del futuro è compito fondamentale". Concetto ribadito da Giorgio Querzoli, docente dell'Università di Cagliari e presidente del Comitato Scientifico di Legambiente, che ha illustrato i dati sui cambiamenti climatici e spiegato come la transizione energetica comporti, al pari di qualsiasi scelta, di pagare un prezzo, ma che la soluzione passa attraverso il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che coinvolgono il paesaggio dei territori. Massimo Arru, tecnico esperto di efficienza energetica residenziale: "La passione per la cultura del risparmio energetico all’interno delle Comunità può divenire veicolo per azioni rivolte a scelte consapevoli e sostenibili". Gavino Guiso poi ha concluso: "Ci attendono molti traguardi, una vera rivoluzione energetica alla quale vogliamo partecipare da assoluti protagonisti”.

