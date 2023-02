Incidente sulla statale 131 Dcn. Nella tarda mattinata di oggi una Bmw, condotta da un 45enne di Orotelli, è uscita di strada al chilometro 42, all'altezza del bivio di Orani, dopo aver divelto il guardrail.

L'uomo è riuscito a liberarsi da solo dalle lamiere accartocciate. È stato subito soccorso da altri automobilisti, che hanno chiesto l'intervento del 118.

Il conducente, che ha riportato un trauma cranico lieve e una ferita alla testa, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, che la centrale operativa del 118 ha assegnato più per dinamica che per le condizioni del ferito.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Nuoro che ha effettuato i rilievi di legge.

