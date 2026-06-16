Una condanna simbolica, ma destinata a riaccendere il dibattito tra tradizione e rispetto delle norme di sicurezza. Il giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani, ha condannato nove cavalieri coinvolti nell’edizione 2022 di Sa Vardia, la spettacolare e antica corsa equestre che ogni anno anima le vie di Orgosolo in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo.

Per ciascuno degli imputati è stata disposta una sanzione di 40 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La decisione arriva al termine del procedimento che vedeva imputati Enrico Buffa, Vincenzo Corrias, Francesco Cossu, Pietro Gesuino Cubeddu, Marco Filindeu, Emiliano Monni, Andrea Muggianu e Graziano Rubanu, difesi dagli avvocati Antonello Cao, Giuseppe Floris, Marco Basolu, Michele Mannironi, Margherita Bragagliu.

I nove erano accusati di aver preso parte alla manifestazione del 29 giugno 2022 in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle previste misure di sicurezza, in violazione del Regio Decreto 773 del 1931, che disciplina le leggi di pubblica sicurezza. Ad identificarli erano stati gli agenti di polizia che, al termine degli accertamenti, avevano proceduto con le denunce. Nel corso del dibattimento la difesa ha cercato di valorizzare il forte significato storico, antropologico e religioso di Sa Vardia, una delle manifestazioni più sentite dalla comunità orgolese. Anche la Procura aveva chiesto l’assoluzione. Argomentazioni che, tuttavia, non sono bastate a convincere il tribunale.

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