Sono in totale 25 gli incendi che si sono registrati oggi sul territorio regionale e per due di questi il Corpo forestale ha dovuto utilizzare non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei.

Le emergenze sono scattate a Bortigali, località “Borta”, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Bosa, Fenosu e Alà dei Sardi. Sono intervenute una squadra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Macomer Sant'Antonio.

Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo alberato e cespugliato.

L’altro intervento è stato quello in località “Mitti” a Silanus, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana e del Nucleo GAUF di Nuoro, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di San Cosimo e Alà dei Sardi. Sono intervenute una squadra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Bolotana Bardosu. L'incendio ha percorso una superficie di circa 27 ettari di pascolo alberato e cespugliato.

