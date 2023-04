Macellavano e vendevano clandestinamente carne equina.

I Carabinieri della Stazione di Orani – dopo i controlli in un’azienda agricola e in un ristorante del posto hanno denunciato un allevatore e un ristoratore. Nel corso delle indagini i militari hanno trovato nel locale in questione circa 30 kg di carne – presumibilmente lavorata nell’ovile – non tracciata.

L’allevatore è stato anche sanzionato per la mancata registrazione degli animali.

