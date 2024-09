Incendio nella notte ad Orani, in località Oddini.

Le fiamme sono divampate in un fienile poco dopo le 2:30.

All’interno circa 1000 le rotoballe investite dal fuoco oltre a due mezzi agricoli andati completamente distrutti.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme ed evitare la propagazione agli altri stabili dell’azienda. Una volta estinte le fiamme e messo in sicurezza il sito verranno svolte le indagini per risalire alle cause dell’innesco.

L’intervento di bonifica è ancora in corso e andrà avanti ancora per ore per via del grande quantitativo di materiale combustibile coinvolto.

