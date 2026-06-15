Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzino di casa quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato, battendo violentemente la testa.

Un vigile del fuoco in pensione di Oliena, 70 anni, è stato soccorso questa mattina e trasportato d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

L’uomo è stato stabilizzato dal personale medico della Terapia intensiva e in queste ore è sottoposto a un delicatissimo intervento di neurochirurgia.

La prognosi resta riservata.

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