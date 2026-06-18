Dopo il via libera del Consiglio comunale all’inizio dell’anno per una variazione sostanziale dell’impianto destinato alla conversione della rete del gas cittadina, il progetto di metanizzazione di Nuoro compie un nuovo passo avanti. Oggi è stato infatti firmato il contratto tra il Comune e Medea Spa per la concessione dell’area di Preda Longa dove sorgeranno le infrastrutture necessarie alla trasformazione della rete del gas da aria propanata a metano.

La firma dell’atto è avvenuta alla presenza del sindaco Emiliano Fenu e dell’assessora all’Agricoltura Mariangela Crabolu. A sottoscrivere il contratto sono stati la responsabile del Servizio Patrimonio del Comune, Maria Cristina Murdeu, e il rappresentante della società Medea, Gianluca Locci, con il segretario generale Vincenzo Zanzarella in qualità di ufficiale rogante. L’accordo dà concreta attuazione alla deliberazione approvata dal Consiglio comunale che aveva disposto la sospensione dell’uso civico su un’area di 6.148 metri quadrati da concedere in diritto di superficie alla società concessionaria del servizio.

La concessione avrà una durata di 20 anni, senza rinnovo automatico, e garantirà al Comune un canone annuo di 16.907 euro. Si tratta di un passaggio ritenuto strategico per il completamento del percorso di metanizzazione della città e rappresenta uno dei primi casi di utilizzo delle terre civiche per finalità energetiche e di interesse collettivo. «La firma del contratto segna un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per Nuoro», ha detto il sindaco Fenu. Sulla stessa linea l’assessora Crabolu: «Dopo l’approvazione degli atti programmatori e il voto favorevole del Consiglio comunale, si entra ora in una fase operativa che consentirà di procedere con le attività previste e di avvicinare il traguardo della conversione della rete cittadina al metano». L’intervento consentirà alle famiglie e alle attività nuoresi di accedere a una fonte energetica più efficiente, con costi potenzialmente più contenuti e un minore impatto ambientale rispetto alle fonti attualmente utilizzate in città.

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