Polizia di nuovo al lavoro ieri a Logheri, nella campagne di Oliena, per accertamenti tecnici necessari a fare piena luce sulla morte di Giancarlo Piga, il vigile del fuoco di 41 anni, in servizio a Olbia, rimasto schiacciato da un Dumper gommato (e non come sembrava in un primo momento da un trattore) mentre transitava in una zona impervia con la macchina operatrice.

Potrebbe essere stata un cedimento del terreno a tradire l'uomo: il mezzo ribaltandosi lo ha schiacciato.

La salma, trasportata al San Francesco di Nuoro, è ora sotto sequestro.

Il servizio completo su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata