Il 16 giugno l'inaugurazione. Ospiterà decine di bambini e ragazzi, non solo il periodo estivo, ma per l'intero arco dell'anno. Tutto per contrastare la povertà educativa, contribuire alla costruzione, attraverso l’educazione alla pratica del gioco, di una cultura della sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, promuovere l’inclusione socioculturale. Sono gli obiettivi del nuovo avveniristico servizio che sta per essere avviato a Macomer.

Non sarà un semplice centro estivo, ma un grande e originale centro di aggregazione sociale, pensato e rivolto alle bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Sarà garantita, in forma totalmente gratuita, una proposta educativa lunga 12 mesi. Il centro aprirà ufficialmente il prossimo 16 giugno.

A ospitarlo saranno i nuovi locali accuratamente ristrutturati ed ammobiliati di una parte dell’ex istituto delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice, che il Comune ha ricevuto in comodato d’uso gratuito e che, per caratteristiche, si prestano a svolgere al meglio questa funzione. A disposizione ci sarà una palestra, una sala teatro, cinque stanze per lo svolgimento delle varie attività e laboratori. La struttura, inoltre, è circondata da un'area protetta per le attività estive. L'importante servizio è stato aggiudicato a una Cooperativa sociale specializzata Quindi si parte”.

Il centro, per la fase estiva, sarà operativo dal 16 giugno, fino al 12 di settembre (in concomitanza con la riapertura delle scuole), tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 fino alle 13.30. Al fine di consentire la partecipazione del maggior numero di bambini e ragazzi il servizio sarà suddiviso in turni animazione.

