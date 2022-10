La direzione Asl di Nuoro smentisce la chiusura del reparto dialisi di Macomer.

La notizia è rimbalzata sui social ed è stata confermata anche dal Comitato per la tutela della salute del Marghine.

Secondo le voci, da lunedì 17 ottobre il medico nefrologo non sarà più in servizio a Macomer, ma verrà trasferito alla Asl di Oristano.

La direzione dell'Asl di Nuoro però precisa: "I distretti socio sanitari aziendali non hanno storicamente ospitato reparti di dialisi, in quanto la dialisi dell'Asl di Nuoro ha un unico reparto di degenza, dislocato nel Pou San Francesco, sebbene coadiuvato da una eccellente rete di servizi ambulatoriali distrettuali. La direzione non conferma alcuna chiusura".

Il Comitato per la tutela della salute del Marghine annuncia comunque una manifestazione per lunedì prossimo davanti al presidio sanitario di Macomer.

