La ristrutturazione delle tribune e pista di atletica dello stadio di Scalarba sta per essere portata a termine, dopo lunghi tre anni impiegati per la riqualificazione complessiva, che riguarda anche i campi da tennis. Questi giorni si sta procedendo con la posa della nuova pista di atletica, con i lavori che potranno essere portati a termine a metà agosto. Prima di consegnare le strutture sportive alle società sportive, quindi si dovrà presumibilmente aspettare il prossimo mese di settembre.

Un nuovo rinvio che pone delle difficoltà alle squadre di calcio, in particolare della Macomerese, che milita nel campionato regionale di Promozione, che dovrà iniziare la preparazione ad agosto, ma sul campo comunale di Borore, oltre disputare le prime partite del torneo ancora lontana dai suo tifosi. Per tre anni, la squadra ha giocato in stadi attrezzati lontani da Macomer.

In questi tre anni allo stadio sono state ristrutturate le tribune, l'ampia copertura centrale, i pozzetti di scolo delle acque bianche, il rifacimento della pista di atletica. Assieme ai campi da tennis sono stati investiti circa due milioni di euro.

