L'ex sindaco Antonio Succu lascia il consiglio comunale di Macomer. Una decisione sofferta, che arriva in un momento delicato per l'intera provincia di Nuoro. Lunedì prossimo, lo stesso consiglio provvederà alla surroga. Al posto dell'ex sindaco, che faceva parte del gruppo di minoranza "Rossana Sindaca", subentra Alessia Trogu, 34 anni.

Le dimissioni sono legate particolarmente alla sua professione di medico. Attualmente Antonio Succu è il direttore del dipartimento di chirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, oltre essere anche primario del reparto di ginecologia e ostetricia. «È stata una decisione molto sofferta, presa in un momento di grave crisi per la sanità pubblica, che mi vede impegnato nel mio ruolo professionale», dice Antonio Succu. «Sto lavorando molto, in sinergia con la direzione Asl di Nuoro e di tutti i colleghi e operatori, per restituire all’ospedale San Francesco quella efficienza e centralità che le sono appartenute. La funzione di consigliere comunale, svolta seriamente, richiede impegno e dedizione, che in questo momento non posso garantire come vorrei. Mi consola il fatto che lascio il posto ad energie giovani, che potranno essere la classe dirigente del futuro».

Alessia Trogu

Succu poi aggiunge: «Ringrazio gli elettori che mi hanno dato questa opportunità e auguro al consiglio comunale tutto un lavoro fruttuoso nell’interesse della comunità, possibilmente sereno così come dovrebbe essere in una società civile e coesa». Succu ha fatto dieci anni da sindaco e sette da consigliere comunale. Nel 2021 si era aperta una parentesi dolorosa per l'allora sindaco che, coinvolto nell'inchiesta Ippocrate, è stato agli arresti domiciliari per 175 giorni, quindi sospeso dall'incarico legato alla sua professione di medico. Era stato reintegrato dal Prefetto di Nuoro.

