I Carabinieri della Stazione di Ilbono hanno arrestato un 61enne del posto trovato in possesso di una pistola “Beretta” cal. 7.65, con relativo munizionamento, mai denunciata e non censita nella banca dati delle forze di polizia.

I militari, durante il controllo presso l’abitazione del 61enne, in possesso di regolare porto di fucile ad uso caccia, hanno notato la presenza di un’arma in più rispetto a quelle denunciate.

L’indagato ha spiegato che l’arma era appartenuta al padre ormai deceduto, ma che non aveva ancora provveduto a regolarizzarne il possesso. Immediate verifiche hanno però permesso di accertare che quanto asserito dall’uomo non fosse corretto, in quanto non si aveva alcun riscontro tra la matricola della pistola e la banca dati delle forze di polizia.

Il 61enne è stato così arrestato per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, mentre armi e munizioni, anche quelle regolarmente detenute, sono state sequestrate a titolo cautelativo.

Il 61enne è stato poi posto di domiciliari e l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

