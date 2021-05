Il Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri per il centro Italia e la Sardegna, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, accolto dal Comandante Provinciale di Nuoro, Colonnello Massimo Cucchini, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro e successivamente ad alcune Stazioni e Compagnie dipendenti.

Durante l’incontro, il Comandante Interregionale, che nel passato ha ricoperto incarichi di comando nell’Isola a cui è particolarmente affezionato, ha rivolto grande attenzione alle situazioni che interessano il territorio al fine di rendere sempre più attenta e adeguata l’azione dell’Arma sull’intero territorio provinciale.

La visita è stata l’occasione per salutare i militari del Comando Provinciale e ringraziarli per il lavoro svolto con sacrificio e determinazione per il bene della collettività.

Antonio Serreli

