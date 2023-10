Nei giorni scorsi hanno spaccato i cristalli di sei auto posteggiate a Nuoro, in via La Marmora e in via Gramsci, facendo razzia di quanto era negli abitacoli (utensili da lavoro, effetti personali e anche una bicicletta da bambino). Ma non si erano limitati a rubare: avevano anche vandalizzato le vetture, bucando gli pneumatici, spaccando gli specchietti o rigando la carrozzeria.

Ora per i responsabili arrivano i provvedimenti: si tratta di un uomo e di una donna nuoresi, già noti alle forze dell’ordine, rintracciati dalla Polizia di Stato e denunciati con l’accusa di danneggiamento e furto.

Decisive per incastrarli sono state le immagini delle telecamere pubbliche e degli esercizi commerciali della zona.

Parte della refurtiva è stata recuperata dagli agenti della Questura e restituita ai legittimi proprietari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata