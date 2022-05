Scontro frontale nella tarda serata di ieri all’ingresso di Austis.

L’incidente tra le due auto è avvenuto intorno alle 23.30 per cause in via di accertamento e una si è ribaltata lungo la carreggiata.

I due conducenti sono stati soccorsi e portati in ospedale a Nuoro con ferite apparentemente lievi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sorgono, i carabinieri e un’ambulanza del 118.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata