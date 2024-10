Sono iniziati martedì 1° ottobre i festeggiamenti in onore di San Francesco di Lula. Le celebrazioni religiose con le messe recitate nel santuario ai piedi del Montalbo, si concluderanno venerdì 4 ottobre con la celebrazione della messa per l'arrivo dei pellegrini alle 7, alle 11 con la messa solenne presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Mattana e animata dal coro Grazia Deledda, alle 16 con la messa predicata dal diacono Alessandro Mesina e alle 17 l'ultimo appuntamento religioso con la celebrazione della messa presieduta dal Rettore del Seminario diocesano Don Paolo Carzedda.

Lula invece sarà il teatro per le manifestazioni civili in onore del Santo che proprio a ottobre coincidono con il 5° appuntamento di Autunno in Barbagia. Da venerdì 4 ottobre il via con spettacoli itineranti di musica popolare con il gruppo Sonadas che allieterà i visitatori lungo le vie del paese. Il 5 e 6 ottobre inaugurazione e visite aperte al pubblico delle mostre negli spazi del Comune in via Dei Mille e in quelli del Comune Vecchio in via Falqui. Degna di nota la mostra sui paramenti sacri e sui tesori della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, curata da Giuseppe Zizi sotto l'egida di Don Antoni Cosseddu parroco del Paese.

«L'intento è quello di portare i visitatori attraverso un viaggio nel tempo che percorre diversi secoli di storia della Parrocchia» racconta il curatore della mostra. In esposizione un Retablo datato 1560, un velo omerale del 700, statue lignee e in carta pesta dei Santi accolti nella Parrocchiale, ex voto risalenti al 700 con Rosari Domenicani, i candelabri del Sacro Cuore, gli argenti antichi degli ostensori, delle navicelle per l'incenso, il turibolo datato 1794, i calici celebrativi, le scarpe e la corona, il letto con gli angeli della Vergine Dormiente di Ferragosto.

Un tesoro esposto nella mostra insieme ad alcuni Messali del 700, che rimarrà aperta dal 3 ottobre al 6 ottobre degno di essere visitato.

© Riproduzione riservata