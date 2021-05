Nell’ultimo weekend di zona arancione proseguono in Sardegna i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle normative anti-Covid.

Capillari i controlli effettuati tra venerdì 14 e sabato 15 in piazze e strade del Nuorese, hanno preso parte le squadre Volanti, la Polizia stradale, i carabinieri e la Guardia di Finanza.

Ventisei le sanzioni elevate per violazione delle norme di contenimento della pandemia.

A Nuoro è scatta la chiusura per cinque giorni di un bar al cui interno c’erano diversi avventori che consumavano bevande, cosa vietata in zona arancione. Stesso provvedimento per un bar di Budoni, chiusura di due giorni invece per un circolo privato a Nuoro, sempre per la presenza di avventori intenti a consumare.

Oltre a prendere di mira gli esercizi commerciali, i controlli si sono concentrati in strade, piazze e luoghi d’aggregazione dei più giovani al fine di evitare assembramenti.

Alcuni locali che avevano “anticipato” la zona gialla dunque, non potranno riaprire subito lunedì, quando nell’Isola scattano gli allentamenti con la riapertura di bar e ristoranti.

