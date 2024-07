Attentato incendiario nella notte a Torpè, dove i vigili del fuoco di Siniscola sono dovuti intervenire per un rogo che ha interessato una Mini e una Honda Civic alimentate a benzina.

La Mini è andata completamente distrutta mentre l’altro veicolo è stato danneggiato nella parte posteriore.

I pompieri hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’area. Subito dopo sono iniziate le indagini per ricostruire le possibili cause di innesco.

L’incendio lascerebbe pochi dubbi sull’origine dolosa. È stato infatti trovato accelerante liquido. Presenti sul posto anche i carabinieri di Torpè.

