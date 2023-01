Cosa non si fa per accaparrarsi l’assistenza di un medico nel 2023: lo sanno bene molti cittadini dorgalesi che si sono messi in fila già dalle 6 del mattino davanti al Poliambulatorio dell’ex Inam a Nuoro per accaparrarsi un posto con la nuova dottoressa del paese Maddalena Carta. Un vero assalto allo sportello come quelli che si vedono solo in occasione di concerti o big match negli stadi di calcio.

Merce rara un medico di famiglia oggi, visto che diversi paesi dell’interno da tempo sono senza. Non è così a Dorgali, eppure oggi qualcuno è rimasto deluso: «Quando è scoppiato il caos nella fila sono stati distribuiti 250 bigliettini scritti a penna. Gli altri dovranno tornare domani», ha raccontato uno dei cittadini in fila dalle 8, Sergio Loi.

Sergio Loi (foto Ledda)

Il caos è scoppiato perché le farmacie di Dorgali non hanno potuto servirli nella scelta. «Ci hanno mandato qui perché il sistema era in tilt, e chi non ha lo Spid non può fare la scelta on line», spiegano i pazienti in coda.

In coda al Poliambulatorio (foto Ledda)

Tanta, tantissima gente arrivata da Dorgali ma anche da Orgosolo oppure Oliena. Mentre anche per i nuoresi che volevano fare la scelta del medico di famiglia non è restato altro che andare via.

© Riproduzione riservata