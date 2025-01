Sono stati avviati recentemente i lavori per il recupero dell'antico edificio delle scuole elementari, nella frazione di Mulargia, sulla montagna del paese.

Nel piccolo borgo, ormai quasi cancellato dallo spopolamento, l'edificio che ospitava le scuole elementari era ormai diventato un rudere. Negli ultimi anni è stato utilizzato come sede della compagnia di caccia grossa, ma anche utilizzato dai privati cittadini che ne facessero richiesta, sempre per uso sociale.

La mancata manutenzione e l'incuria hanno fatto diventare l'edificio un rudere, tanto che è venuta giù una parte del tetto. Il Comune di Bortigali ha però deciso di recuperare il vecchio edificio, prima di tutto col rifacimento del tetto.

Grazie ad un finanziamento di 132mila euro, coperti in parte con 50mila euro dei fondi del decreto crescita del ministero e con fondi del bilancio comunale, nella vecchia scuola sono partiti i lavori per il recupero, e per il riutilizzo, sempre per scopi sociali.

«Non saranno riaperte le scuole - dice il sindaco, Francesco Caggiari - ma l'edificio sarà comunque utilizzato per scopi sociali e per i cittadini che ne faranno richiesta». Una maniera come un'altra per ridare decoro all'intero villaggio, in passato popolato dai pastori.

