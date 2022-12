Una forte esplosione ha danneggiato un'abitazione nel centro abitato di Irgoli, questo pomeriggio intorno alle 16.

Per fortuna non si registrano feriti: al momento dello scoppio, i residenti nell'abitazione non erano in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola e i carabinieri del comando provinciale.

Da una prima ricostruzione, sembra che l'esplosione possa essere stata causata dal malfunzionamento del sistema di controllo della pressione della caldaia del termocamino.

