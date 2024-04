A pochi giorni dall’insediamento della neo Governatrice Alessandra Todde, arrivano gli appelli dei sindaci della Barbagia-Mandrolisai, volenterosi di aprire quanto prima un tavolo di confronto con la giunta regionale.

Dice il sindaco di Atzara e Presidente della Comunità Montana, Alessandro Corona: «Diamo per certo e assodato che la Presidente Todde conosca le problematiche di questo territorio, poiché sono le stesse affrontate in campagna elettorale. Come amministratori siamo pronti ad affrontare un serio tavolo tecnico che predisponga misure reali e concrete per risolvere le criticità più impellenti. Tra le quali certamente la sanità territoriale».

Aggiunge Corona: «In attesa di concordare i passi necessari per garantire la presenza dei servizi essenziali e necessari per la cittadinanza, auspichiamo che alcune criticità siano risolte con la massima celerità».

A fargli eco il collega sorgonese Franco Zedde: «Dispiace che nel periodo di campagna elettorale non si sia riusciti ad organizzare un confronto territoriale, con i candidati alla presidenza. Attendiamo la Presidente Todde per confrontarci insieme sulle questioni più urgenti. Sanità e trasporti in primis».

Così Gian Cristian Melis, primo cittadino di Desulo: «Apprezzo i primi passi di ascolto diffuso ai territori posti in campo dalla Presidente. I problemi sono tanti, ma aspettiamo la sua visita per parlare di soluzioni e connessioni interterritoriali».

© Riproduzione riservata