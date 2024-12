L’auto è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un muretto nel piazzale di un distributore.

Paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, questo pomeriggio poco dopo le 15,30 per un incidente avvenuto sulla Statale 129, all’altezza di Lei.

Il veicolo coinvolto nell'incidente sulla 129

Il bilancio parla di quattro feriti: l’automobilista, la moglie e i due figli. Sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 7A del distaccamento di Macomer, che hanno messo in sicurezza lo scenario, e i carabinieri per i rilievi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata