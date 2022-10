L’Università di Sassari e il Comune di Bitti condurranno nelle prossime settimane una ricerca socio-economica, sulla “Percezione e comunicazione del rischio idrogeologico nella prevenzione e gestione degli eventi critici”, dedicata alla popolazione del centro barbaricino colpita il 28 novembre 2020 da una devastante alluvione, che ha causato tre vittime e oltre cento milioni di euro di danni.



I dati raccolti con la collaborazione della cittadinanza consentiranno di ricostruire il grado di consapevolezza collettiva sui rischi ambientali legati ai fenomeni alluvionali, l’efficacia delle attività di prevenzione previste e, infine, la capacità reattiva della comunità di fronte al manifestarsi di tali eventi critici. La ricerca ha l’obiettivo di indagare e ricostruire, nel rispetto delle diverse sensibilità, ciò che i bittesi hanno vissuto in occasione dell’alluvione. Ai residenti verrà quindi chiesto di compilare un questionario online attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet oppure computer.

Il progetto si inserisce all’interno di un percorso scientifico sperimentale già implementato con successo in altri contesti nazionali e internazionali. I risultati dell’analisi, come evidenziato nei casi studio precedenti, saranno utili ad ampliare la conoscenza della percezione reale del rischio e dei comportamenti a essi collegati e da essi condizionati nelle popolazioni coinvolte da eventi alluvionali. Il frutto finale della ricerca sarà poi presentato a tutta la popolazione durante un evento pubblico che si svolgerà in paese nei prossimi mesi a conclusione dei lavori. La popolazione è quindi invitata a collaborare per una buona riuscita degli studi, utili per il futuro dei bittesi e dei tanti cittadini coinvolti da tali eventi catastrofici.

L’avvio del progetto sarà illustrato con un incontro pubblico mercoledì 12 ottobre alle 18 nei locali dell’ex Giudice di Pace, in via Deffenu a Bitti. Durante i lavori interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del team di ricerca universitario.

