È allarme e c'è tanta preoccupazione in tutta la comunità per un caso di febbre del Nilo di cui sarebbe affetto un cittadino di Macomer. C'è un'ordinanza del sindaco Riccardo Uda, che si è resa necessaria a seguito della segnalazione da parte della Asl di un caso umano di infezione da West Nile Disease, riscontrata in un paziente del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro, che è residente a Macomer, il quale, prima del ricovero, ha soggiornato, nel periodo compatibile con quello di incubazione della malattia, nel monte di Sant'Antonio, (pare anche nei giorni che c'era la festa con migliaia di persone), ma anche a Bosa, nel centro abitato.

Dopo la comunicazione della Asl, sono subito scattate le misure di controllo e l'ordinanza del sindaco che prescrive le misure di controllo della Febbre del Nilo Occidentale, Usutu Virus e di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori e Arbovirosi pericolose per l'uomo e gli animali. Nell'ordinanza si chiede ai cittadini, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, di coltivazione di piante e fiori e altre attività agricole, specialmente se all’interno dell’area urbana o in aderenza ad essa, di non abbandonare neanche temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e altro, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, dove si possano accumulare e ristagnare acqua in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare.

Si chiede quindi di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o di evitare il ristagno di acqua, di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza. Si consiglia di utilizzare all'aperto, con moderazione, delle sostanze insetto repellenti cutanei da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo. Si chiede di alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre ed alle porte d’ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse. In caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.

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