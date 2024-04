Tappa in Baronia del Festival del Mediterraneo questa sera, sabato 27, alle ore 19 presso la suggestiva chiesa del SS. Crocifisso di Galtellì, nel cuore del borgo caro a Grazia Deledda.

La kermesse musicale è articolata in un cartellone composto da diversi eventi di cui fa parte anche la rassegna internazionale organistica che si svolge in diverse province tra cui vari territori di Nuorese e Ogliastra.

L’obiettivo del circuito musicale è quello di sensibilizzare alla conservazione del ricco patrimonio strumentale della Sardegna e allo stesso tempo di offrire la possibilità di poter ascoltare i gioielli dell’arte organaria conservati nelle chiese isolane.

Molti concerti prevedono la presenza di cori tra quelli che operano nel territorio individuato di volta in volta per il concerto a sottolineare il naturale legame che esiste tra la musica organistica e quella polifonica vocale, binomio nato in origine all’interno della pratica liturgica.

Protagoniste due formazioni corali dirette da Maria Bonaria Monne, “Amicos in Cantos” di Galtellì ed il gruppo femminile “Priamo Gallisay” di Nuoro, mentre all’organo ci sarà Ugo Spanu.

Nel corso del concerto gli appassionati potranno ascoltare un percorso di grande godibilità che partendo da Frescobaldi, passando per Pasquini e Vivaldi, arriverà fino a Nicolò Moretti, autore meno noto al grande pubblico ma compositore prolifico e molto ispirato, vissuto a cavallo tra ‘700 e ‘800.

L’ingresso è libero.

