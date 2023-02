Da oggi altri tre distretti telefonici (Nuoro, Oristano e Ogliastra) entrano a far parte del nuovo sistema Numero Unico Europeo 112, dedicato ai servizi di emergenza, disponibile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Già dallo scorso 29 novembre il numero può essere raggiunto dal distretto telefonico di Olbia (prefisso 0789) per tutte le chiamate di emergenza rivolte al soccorso sanitario, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Le chiamate confluiscono alla Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 112 che codifica le richieste trasferendole in pochi secondi e attivando l’ente competente per l’intervento.

Rimarranno sempre attivi tutti gli altri numeri di emergenza per contattare i Soccorsi Sanitari (118), Vigili del Fuoco (115), Arma dei Carabinieri (112), Polizia di Stato (113) e Capitaneria di Porto (1530).

Tutte le chiamate, qualsiasi numero di soccorso l’utente comporrà, confluiranno nella CUR NUE 112 di Sassari, la prima sede della Centrale Unica di Risposta attivata in Sardegna.

Il nuovo numero è stato introdotto da oggi nei distretti di Oristano, Nuoro e Ogliastra con prefisso 0782- 0783 - 0784 per poi a seguire dal 28 febbraio nel Cagliaritano.

Il vantaggio del numero unico emergenze 1-1-2, sottolinea il Comandante Giordano, «è di garantire una risposta immediata alla chiamata e alla localizzazione geografica precisa dell’utente che chiama i soccorsi: questo permette di ridurre i tempi di intervento da parte dei mezzi di soccorso. Grazie al collegamento con il CED, Centro Elaborazione Dati interforze del Viminale, la CUR NUE 112 è infatti in grado in pochi secondi di raccogliere i dati identificativi del numero chiamante da telefono fisso o mobile ed individuare la posizione geografica del numero chiamante e indirizzare i soccorsi».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata