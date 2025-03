Una forte perturbazione è attesa nelle prossime ore sulla Sardegna orientale, in prevalenza sui settori settentrionali.

La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per rischio idrogeologico di colore giallo per le aree definite come Flumendosa Flumineddu e Gallura.

La cartina dell’Isola si tinge di giallo a partire dal Sarrabus, verso nord: l’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 9 di domenica 2 marzo.

(Unioneonline/E.Fr.)

