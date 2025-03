La preoccupazione per la speculazione energetica che minaccia la Sardegna irrompe anche nei festeggiamenti del Carnevale – da sempre spunto per trattare in maniera sarcastica le questioni di più scottante attualità – che si sono svolti nel fine settimana.

In molti Comuni dell'Isola sono comparsi carri e costumi a “tema”. Al corteo che si è tenuto domenica a Carbonia, ad esempio, un gruppo di figuranti di Perdaxius si è travestito da “pale eoliche”.

A San Gavino, invece, uno vero e proprio "Mostro eolico” ha sfilato per le strade, accompagnato dalla scritta: «Invasioni barbariche» (VIDEO). Un modo goliardico per dare voce ai diffusi timori per i tanti progetti energetici e speculativi che interessano l'Isola.

