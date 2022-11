«La Giunta Solinas non stanzia le risorse promesse e ai nove ricercatori precari di Agris viene negata la stabilizzazione prevista per legge».

È la denuncia che arriva dalla Fp Cgil regionale, che stigmatizza il «mancato rispetto degli impegni» da parte dell’amministrazione regionale.

«Ancora una volta, dopo tanti rinvii e rassicurazioni - dicono i responsabili Fp Cgil Alessandra Fantinel e Carlo Giordano - il disegno di legge Omnibus 2 non prevede i fondi necessari per stabilizzare i precari vincitori del concorso pubblico».

Il sindacato lancia dunque un appello al Consiglio regionale, affinché rimedi con un emendamento che inserisca lo stanziamento nella legge presto in discussione in aula.

«La Regione ha previsto il piano del superamento del precariato con la legge 30 del 2020», aggiungo i responsabili Fp Cgil sottolineando che «la stabilizzazione, dopo oltre due anni di iter amministrativo, è oggi fortemente a rischio e non è ancora realizzabile poiché non sono ancora stati erogati i fondi essenziali per Agris più volte promessi».

(Unioneonline/l.f.)

