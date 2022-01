Sono 81.300 gli studenti testati in Sardegna nello screening dedicato promosso dalla Regione in collaborazione con i sindaci e l’Anci per un ritorno tra i banchi in sicurezza, alla luce del forte incremento dei contagi delle ultime settimane.

Raggiunto dunque il “target sentinella”, la soglia del 50% della popolazione scolastica testata che è rappresentativo del quadro epidemiologico generale.

Il dato non è ancora definitivo, sottolinea la Regione. Tra sabato e domenica si sono sottoposti volontariamente al test antigenico 26.790 studenti nella Asl di Cagliari, 9.504 in Gallura, 1.945 in Medio Campidano, 10.649 a Nuoro, 1.187 in Ogliastra, 6.815 a Oristano, 17.322 a Sassari e 7.088 nel Sulcis.

Al momento la percentuale di positivi è al 2,19%, poco meno di 1.800 studenti dunque. Tutti sono stati presi in carico dai servizi di igiene pubblica per la verifica tramite il test molecolare.

