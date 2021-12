Sono di nuovo in peggioramento i dati relativi alla curva epidemiologica del Covid in Sardegna.

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nella settimana fra il 24 e il 30 novembre, si sono registrati 168 positivi per 100.000 abitanti rispetto ai 142 della settimana precedente, con un aumento dei nuovi casi del 24,3%.

Nuoro è la provincia nella quale ci sono i numeri più alti per 100mila abitanti: 107. Seguono Sassari con 75, il Sud Sardegna con 43, Oristano con 40. A Cagliari invece l'incidenza è minore: 23 casi per 100 mila abitanti.

Non preoccupano i livelli di saturazione dei posti letto occupati da pazienti Covid, che restano sotto la soglia di allarme: al 4 per cento in area medica, al 6 per cento nelle terapie intensive.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata