Come da tradizione, è la consegna della Patata d’oro ad aprire l’edizione annuale della Sagra della patata di Monastir. Il riconoscimento premia i cittadini che si sono distinti per il loro impegno per la comunità del paese.

Per il 2023, i due cittadini illustri sono Luciano Coccodi e Patrizia Utzeri. Il primo dei due, rappresentato alla consegna dalla figlia Adelina, ha ottenuto la Patata d’oro per lo sforzo nel settore imprenditoriale. Patrizia Utzeri, invece, è stata premiata per il suo impegno nel sociale, come presidente dell’Avis di Monastir.

«A loro», si legge in un post social del Comune, «i nostri più sentiti ringraziamenti per il loro quotidiano operato per il nostro paese».

