Sabato scorso la Moby Ale 2 , la nave della compagnia di navigazione Tirrenia –Cin di proprietà dei fratelli Onorato, ha ripreso regolarmente a navigare sulla linea Genova-Porto Torres. Le autorità francesi hanno dissequestrato il traghetto, fermato nel porto di Ajaccio il 26 giugno scorso mentre era in servizio sulla tratta Genova-Ajaccio-Porto Torres.

L’ex Bithia di Tirrenia, era stata sottoposta ad una misura cautelare chiesta da Siem, gruppo norvegese proprietario dei cantieri tedeschi di Flensburg che costruirono la Maria Grazia Onorato, un’altra nave della compagnia fermata a maggio nel porto francese. Il contenzioso sarebbe sorto a seguito di una clausola inserita negli accordi fra compagnia armatoriale e cantiere.

Il sequestro della Moby Ale 2 era divenuto un caso diplomatico in particolare per i disagi subiti dai passeggeri, 650 persone a bordo e tonnellate di merci ferme in porto. L’assessore regionale dei Trasporti Barbara Manca, si era attivata per chiedere interventi immediati indirizzando una missiva ai ministeri italiani di Esteri e Trasporti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e all'ambasciatore d'Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro.

