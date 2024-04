Weekend dal sapore quasi estivo con temperature che tornano a sfiorare i 30 gradi centigradi.

I meteorologi confermano un netto e repentino miglioramento rispetto al freddo che ha colpito in modo intenso il Paese: se tra lunedì e mercoledì scorso si registravano temperature massime di 10-12°C sotto la media del periodo, per questo weekend il ritorno dell’anticiclone nordafricano favorisce il sole e i cieli poco nuvolosi, con temperature in Sardegna fino a 27 gradi.

Attenzione però al nuovo inizio di settimana, perché un ciclone è atteso dal pomeriggio di martedì 30 aprile sulla Sardegna, con possibilità di cieli grigi e nuvolosi almeno nella prima parte del 1 maggio.

